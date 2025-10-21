Rifugio Marchetti, al via la ristrutturazione

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione al rifugio Marchetti sulle rive del lago Santo, chiuso da dieci anni, dopo che aveva operato dal 1937. Sulla sua sorte in questo decennio si sono avuti strascichi legali, interrogazioni regionali e molti auspici di turisti ed associazioni per la sua riapertura. L’immobile dal 2015 è di proprietà degli Usi Civici (Ausbuc) dei cittadini di Barga (Lucca) nell’ambito del patrimonio gestito dall’Amministrazione Separata, nell’ambito di un contenzioso con Giorgio Ballestri ‘legalmente titolare dei diritti di credito sul costruito’ (di fatto il valore del costruito) che fino ad allora lo aveva reso importante punto turistico per il lago Santo e dintorni. Contenzioso che ancora non si è concluso; mentre il rifugio, che si trova a 1500 metri di altitudine in questi anni ha subito i danni del tempo. Oltre a varie forze politiche, anche il Club Alpino Italiano aveva auspicato una riapertura. Ora sono in corso i necessari lavori di ristrutturazione, ma per la riapertura al pubblico ancora non si hanno previsioni.

Il primo stralcio dei lavori, che sono autorizzati dal Comune di Pievepelago, riguardano la ricostruzione della copertura, l’inserimento delle catene il consolidamento terrazza, per un importo di 145mila euro, ‘finanziati con fondi propri dell’Ausbuc Barga e con contributo della Fondazione Cassa Risparmio Lucca’ si legge nella tabella lavori, che hanno avuto parere favorevole dal Comune di Pievepelago, dalla Sovrintendenza di Bologna e dai Parchi milia Centrale.

Per porre fine al contenzioso, il titolare del rifugio aveva auspicano già da tempo un incontro fra le parti per trovare un accordo. Per la famiglia Ballestri le attuali vicende del rifugio Marchetti hanno addirittura inizio ben dal 1331 quando Neri da Montegarullo signore di Roccapelago entra in dissidio con la città lucchese di Barga. I sei secoli successivi passano attraverso contrasti, liti, arbitrati per i boschi e i pascoli riguardanti il lago Santo e vedono opporsi le Signorie degli Este e dei Medici. La natura dei terreni contesi, gravati da Uso Civico, oggi ricade completamente in provincia di Modena ma la proprietà è per 719 ettari del comune di Barga e solo 196 del comune di Pievepelago a seguito di un accordo definitivo del 1986.

"Fu certamente un accodo iniquo -sottolinea Ballestri- le cui conseguenze si pagano ai giorni nostri".

Anche in tempi recenti si sono avute interrogazioni in Regione per tenere viva l’attenzione sul problema della riapertura del rifugio.

g.p.