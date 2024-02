Rigenerazione urbana. Così rinasce l’ex Sipe. Maxi bonifica dell’area. I rifiuti diventano risorse

Si inserisce ora anche l’Università, con studi e ricerche innovative, nella questione della bonifica del sito dell’ex Sipe di Spilamberto, ovvero l’area di oltre 530.000 metri quadrati che per secoli è stata una fabbrica di esplosivi (non per niente Sipe è acronimo di Società italiana prodotti esplodenti) e, domani, vuole diventare per volontà dell’amministrazione comunale spilambertese in parte una grande area verde (nelle "Basse"), in altra parte (le "Alte") una zona produttiva. Ieri mattina, nell’aula magna di Unimore, si è tenuta la firma del Protocollo d’intesa tra l’Università di Modena e Reggio Emilia, rappresentata dallo stesso magnifico rettore Carlo Adolfo Porro, e dal Comune di Spilamberto, per il quale sono intervenuti il sindaco, Umberto Costantini, accompagnato dall’assessore all’ambiente, Massimo Glielmi. Vista l’importanza dell’evento, è intervenuta anche l’assessora regionale all’Ambiente, Irene Priolo.

La Regione, infatti, nelle scorse settimane ha destinato 6 milioni di euro, provenienti da fondi Pnrr, alla bonifica dell’ex Sipe. Ovviamente, infine, ad assistere alla firma del Protocollo d’intesa tra Università e Comune, anche il titolare di Geo Group, il geologo Pier Luigi Dallari (che è il direttore dei lavori di bonifica del sito), assieme agli ingegneri Erika Parmeggiani e Francesco Bonaccini, sempre di Geo Group. Sostanzialmente, a seguito dei fondi arrivati col Pnrr, che sono da rendicontare entro il 2026 (e ciò significa che, per quell’anno, la bonifica della Sipe deve essere completata), l’idea è quella di trasformare un problema in opportunità, valorizzando quel grande quantitativo di nitrocellulosa (si stima ne siano sotterrate oltre 50.000 tonnellate) che, tanto tempo addietro, è stato messo sotto terra. La grande sfida, con l’apporto appunto di Università e privati, è quello di valorizzare la nitrocellulosa, non considerandola più un rifiuto da smaltire, ma appunto un ingrediente fondamentale, da associare ad altri sottoprodotti (in particolare rumine e digestato, come ha spiegato Luisa Barbieri, docente del team che sta lavorando a questo progetto), per produrre concimi per l’agricoltura e, in prospettiva, anche altri materiali. A tal proposito si parla ancora di sfida perché, appunto, bisogna vedere se la cosa funzionerà. I risultati di laboratorio sono al momento incoraggianti. Per questo, nella zona della ex Sipe si andrà, già da questi giorni, alla ricerca della presenza di nitrocellulosa e, come confermato dal direttore dei lavori Dallari, si scaverà dove serve fino alla profondità di 3 metri.

Il rettore Carlo Adolfo Porro ha commentato: "La firma del Protocollo d’intesa è un esempio tangibile del nostro impegno, assieme agli enti locali del territorio, nel campo della ricerca scientifica applicata e della sostenibilità ambientale". Il sindaco Costantini ha aggiunto: "La Sipe per la nostra comunità è una pagina di storia con cui fare i conti. Nel secolo scorso di fatto era una fabbrica di morte. Nei primi Anni Duemila è stata teatro di una ipotetica urbanizzazione selvaggia. Oggi finalmente stiamo invece cambiando il finale a questa triste storia". L’assessora Irene Priolo ha sottolineato, nel suo intervento, l’importanza di recuperare "materiali che ritornano nel ciclo di vita".