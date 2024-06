Righi e l’abbraccio con Bellelli: "Un onore ricevere questa fascia. È stato un risultato straordinario"

"Voglio essere il sindaco di tutti, a prescindere da qualsiasi idea politica". La formalità del momento, quello della proclamazione ufficiale a sindaco di Carpi, si è mescolata all’emozione e alla commozione. Ieri pomeriggio, in Sala consiliare in Municipio, Riccardo Righi è stato ufficialmente dichiarato nuovo primo cittadino. A porgergli la fascia tricolore, in un gesto fortemente simbolico, è stato il sindaco uscente, Alberto Bellelli, che ha rivestito quel ruolo per dieci anni. Un passaggio di testimone suggellato da un forte abbraccio. E non sono mancati momenti di autentica commozione sia nelle parole di Bellelli che in quelle del suo successore. Il primo pensiero di Righi va proprio al suo predecessore: "Grazie Alberto perché è stato un onore passare cinque anni insieme a te e a tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo percorso bellissimo, nonostante le difficoltà che comunque ci sono state. In questi anni sono cresciuto molto questo lo devo soprattutto alla città e alle persone che sono state al mio fianco", ha proseguito Righi, con una pausa di commozione nell’indicare la sua inseparabile compagna Martina, che lo renderà padre da un momento all’altro. Davanti a tanti candidati della coalizione, ha proseguito: "E’ un onore a ricevere questa fascia da Alberto davanti a tutti voi che mi avete sostenuto in questi mesi, non è stato un percorso facile, ma abbiamo ottenuto un risultato straordinario che non era scontato. Sei mesi fa quando siamo partiti c’erano tanti dubbi, si parlava anche di ballottaggio, invece abbiamo ottenuto una vittoria al primo turno, il che dimostra che la politica può tornare ad essere veramente vicina alle persone. In riferimento ai primi passi da sindaco, Righi ha sottolineato che intende "prima di tutto sedersi ad un tavolo con il programma elettorale da tradurre in master plan della città con una time line fatta di cose materiali e immateriali, costruire la squadra più adatta per raggiungere i grandi obiettivi che ci siamo fissati e mettere insieme quelle che sono le piccole e le grandi cose per un’amministrazione di prossimità, voglio essere un sindaco in mezzo alla gente". Non si sbottona sulla futura Giunta: "Dovrà essere la squadra migliore per ottenere i migliori risultati rispetto al grande programma elettorale. Potrebbero esserci riconferme e, mi auguro che l’elemento giovane sia presente: un sindaco di 34 anni sicuramente tiene una media buona". Commosso anche il predecessore Bellelli: "L’amore che ho provato a testimoniare per questa città ogni giorno, con impegno, sacrificio e tantissimo orgoglio, passa nelle mani di una persona, Riccardo, che saprà dare il meglio per questa città. Sono felice più da cittadino che da ex sindaco".

Maria Silvia Cabri