Righi pronto per la corsa a sindaco: "Sarò tra la gente, ascolterò tutti"

"Comunque vada, dopo domenica per due giorni stacco da tutto e tutti per riposarmi": e invece stamattina prima delle 9 era già in piazza Martiri a parlare con le persone e a stringere mani. Cappotto blu e sciarpa in tinta, Riccardo Righi, 33 anni, architetto e assessore a Urbanistica, Ambiente e Smart City, ha iniziato la settimana con una nuova consapevolezza: è lui il candidato a sindaco della coalizione di centro sinistra per le amministrative di giugno. Nelle primarie di domeniche ha battuto, con 1783 voti (61,1%) contro 1135 (38,9%) il suo avversario, Giovanni Taurasi, storico, divulgatore, dipendente della Regione Emilia-Romagna.

Quasi 1800 elettori le hanno dato fiducia. Cosa si sente di dire a queste persone?

"Ringrazio ognuno di loro, per avermi permesso di lavorare con loro e per loro. Lo stesso vale anche per la restante parte di elettori del centrosinistra. Ora sarò ancora più impegnato ad allargare, unire e rafforzare la nostra comunità politica perché la forza sta nelle persone che scegliamo di avere al nostro fianco".

Quali sono i suoi programmi?

"Continuare a dare il massimo nel ruolo di assessore, in famiglia e come candidato sindaco del centrosinistra. Ho già preso contatti con rappresentanti dei partiti e cittadini interessati al futuro della città, presto vorrei sedermi al tavolo insieme al Pd e alla coalizione, che vedrei ancora più largo, così da definire insieme le priorità, riprendere da subito il dialogo con la città, trovare nuove idee".

Penna nel taschino e zainetto: sarà una campagna elettorale tra la gente?

"Assolutamente sì, anzi: è il modo in cui vorrei amministrare la nostra comunità. La prossimità è la nuova sfida della politica: se sei tra le persone puoi iniziare a dare risposte e anticipare quelle del futuro".

Ha vinto la sua Carpi ‘colorata, solidale e protagonista’, ma anche ‘moderna e sostenibile’. In che ordine mette questi aggettivi?

"All’unisono. Sono qualità che devono coesistere per nutrirsi l’una con l’altra: non esiste una comunità solidale che non sia anche protagonista nel territorio, e non può essere al passo coi tempi senza essere sostenibile. Parlo di colore per parlare di sforzi da più parti che convergono".

Squadra di governo: ha già qualche nome in mente?

"Sì, ma per correttezza preferisco tenerli in un cassetto della mente e affrontare con la coalizione un ragionamento più ampio sul tipo di Giunta che vogliamo: competenza, esperienza, novità, energia, passione e indipendenza".

Tema ‘civismo’: è aperto ad altre alleanze?

"Se dico che è fondamentale per la nostra comunità allargarsi per essere sempre più rappresentativa è chiaro che deve essere permeabile a qualsiasi impegno politico, a partire dal civismo".

Sarà una dura guerra con l’Arletti?

"No, sarà uno scontro tra modi completamente diversi di affrontare la politica: noi parliamo al cuore e alla testa dei cittadini, la destra mira a toccare la pancia con slogan senza costrutto. Lo scontro non è tra me e il candidato delle destre - a Carpi non esiste il centrodestra - ma tra due mondi".

Taurasi ha auspicato che qualche sua idea rientri nel programma elettorale: ipotizzabile?

"Molto di più. M’incuriosiscono proprio le idee diverse dalle mie, ne parleremo. Approfitto per ringraziare Giovanni, che insieme a me ha scelto di dare tutto per la nostra città, con serietà e slancio. Il suo amore per Carpi e la sua passione politica sono un esempio per tutta la nostra comunità".

Maria Silvia Cabri