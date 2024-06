Righi trionfa col 59%. Così il centrosinistra vince al primo turno. E’ festa in piazza

Riccardo Righi sorride: è il nuovo sindaco di Carpi. Il sorriso è una delle sue caratteristiche principali, che non lo abbandona mai, come la ormai mitica penna nel taschino. Dai cinque anni di assessorato, alla sfida delle primarie, alla vittoria sugli avversari, sempre con il sorriso e l’entusiasmo di chi sa vedere il lato positivo delle cose. Righi sorrideva mentre in piazza Martiri, ieri verso le 20, ha tenuto il suo primo improvvisato ‘discorso’ informale, nella veste di primo cittadino. Con il 59% delle preferenze dei votanti ha vinto al primo turno, frapponendo un certo distacco rispetto al 32% ottenuto dalla coalizione del centro destra che aveva puntato tutto su Annalisa Arletti. Un vantaggio, quello del candidato del centro sinistra, che è sempre rimasto costante nello scrutinio dei 74 seggi carpigiani, arrivando a toccare anche punte del 60% di preferenze. Il 48% ottenuto dall’ex sindaco Alberto Bellelli a fine maggio 2019, contro il 27% del candidato del centro destra di allora, Federica Boccaletti, percentuale che portò la sinistra al primo e storico ballottaggio, pare adesso appartenere ad un tempo ancora più lontano di quello cronologico. Alla base della stra-vittoria di Righi, architetto poco più che trentenne, ci possono essere vari ingredienti: forse, come lui stesso ha più volte proclamato durante la, anzi, le campagne elettorali (considerando anche le primarie della coalizione del centro sinistra, che lo hanno visto vincitore su Giovanni Taurasi a inizio marzo), ha saputo interpretare i sentimenti, i desideri e le preoccupazioni dei carpigiani, ‘sdoganandosi’ dalla tessera di partito (anche se l’elemento ‘partito’ non è mancato, visto il ‘massiccio’ appoggio espresso anche con la presenza fisica dei vertici nazionali del Pd venuti a Carpi) come lui stesso ripeteva. Un altro elemento vincente può essere dato dalle liste civiche a suo sostegno che, risultati alla mano, paiono aver catalizzato quel voto moderato che in Europa invece ha virato sul centro destra. Righi ha ribadito di volere ‘una città a colori’: la sua lista civica ‘Righi Sindaco Carpi a Colori’, ha totalizzato l’8,72% dei voti, ponendosi come terza forza politica dopo Pd (38%) e Fratelli d’Italia (21%). Ossia prima della stessa Lega che con il 3,67% è stata superata anche da Forza Italia con il 5,80%. Una Carpi a colori che probabilmente è riuscita a richiamare gran parte dell’elettorato del civismo, se si pensa che la lista civica Carpi Futura è passata dall’11% del 2019 all’attuale 4%. Molto si è ‘discusso’ sulla continuità o cambiamento che Righi avrebbe potuto portare come sindaco: dall’appartenenza trasversale delle tante persone che ieri si sono trovare in piazza per festeggiarlo, con abbracci, applausi, strette di mano e anche selfie, pare che il messaggio colto dagli oltre 19mila votanti sia racchiuso in quella che lui stesso ha varie volte affermato come sua priorità. Ossia le persone stesse. Il volere fare squadra con la comunità, confermato da una serie di numeri snocciolati: "Ho percorso oltre 400Km, incontrato più di 3000 cittadini; 22 confronti pubblici e tra candidati e ogni giorno con cittadini e comitati. Ho un’idea molto chiara delle questioni da risolvere e di come affrontarle; delle potenzialità di Carpi e della forza della nostra comunità". Per le valutazioni, i paragoni, i retro pensieri, ci sarà tempo. Adesso la certezza è una sola, ossia che Riccardo Righi è il nuovo sindaco di Carpi. E questa sua vittoria pare essere anche un moto d’orgoglio da parte dell’amministrazione stessa, di cui Righi ha fatto parte per cinque anni, e dello stesso sindaco uscente Alberto Bellelli. "Comunque vadano le cose, i prossimi giorni cambieranno per sempre il corso della mia vita", aveva detto qualche giorno fa Righi che attende di diventare papà da un momento all’altro. Un primo podio l’ha conquistato, quello di primo cittadino; ora resta la (grande) attesa di diventare padre per la prima volta. Il corso della sua vita è già cambiato.

Maria Silvia Cabri