Rilancio del turismo fuori stagione. Le imprese regionali fanno rete

Si è tornato a parlare di ‘Mari e monti’, il progetto di marketing territoriale iniziato nel 2023 che, nei giorni scorsi, a Fanano, ha trovato continuità grazie a Lapam Confartigianato in collaborazione con Confartigianato Rimini. L’iniziativa ha lo scopo di promuovere il turismo regionale e, se possibile, destagionalizzarlo, valorizzando le eccellenze dall’Appennino alla Riviera. "L’obiettivo è l’organizzazione di una rete di imprese – ha affermato Davide Servadei, presidente Regionale Confartigianato – che hanno teoricamente obiettivi diversi, ma che lavorano e operano sullo stesso piano, cioè quello della ricezione del turismo". Gli ultimi dati sul turismo, aggiornati al 2024, hanno visto una crescita e quindi una dinamica positiva, come ha riferito Monica Salvioli dell’Osservatorio micro e piccole imprese Confartigianato Emilia-Romagna, "grazie soprattutto ai turisti stranieri. Tuttavia – ha aggiunto - siamo ancora indietro rispetto ai dati pre crisi Covid. Un’opportunità la può offrire il turismo slow fuori stagione, così come un’alternativa possono essere il cicloturismo e le escursioni giornaliere".

Gilberto Luppi, presidente Lapam Confartigianato, ha evidenziato che "L’artigianato è una di quelle leve fondamentali per muovere il turismo, perché – ha detto -, al di là delle location, per attrarre persone dobbiamo puntare sulla piccola bottega e sul piccolo artigiano, capaci di tramandare una storia e una cultura. Dobbiamo dare qualcosa in più al turista".

"Mare e Monti, che mette in sinergia costa e Appennino con esperienze che toccano le diverse località della regione – ha detto Roberta Frisoni, assessore regionale al Turismo - può essere di ispirazione per tante altre realtà territoriali e coglie nel segno l’obiettivo di promuovere e comunicare la grande varietà di offerta che abbiamo in pochi chilometri e che ci rende unici al mondo".

Sono intervenuti Davide Cupioli, presidente Confartigianato Rimini, Valentina Boschetto Doorly, senior Strategic Foresight expert, Associated Partner per l’Italia del Copenhagen Institute for Futures Studies, amministratori di Comuni del territorio e imprenditori.

w. b.