Rilancio, i negozi diventano uffici turistici

Lo "IAT (Informazione e Accoglienza Turistica) diffuso" della Bassa Modenese è realtà. Lo scorso sabato a Medolla è avvenuta la consegna delle vetrofanie alle 16 attività commerciali aderenti e Pro Loco, che hanno accolto di integrarsi e operare come altrettanti uffici turistici sparsi sul territorio.

Gli adesivi saranno esposti sulle vetrine dei negozi come segni di riconoscimento e accreditamento dell’attività che saranno chiamati a svolgere. Si tratta di veri e propri uffici turistici, che si integrano e coordinano con gli uffici turistici degli otto Comuni aderenti (Camposanto, Cavezzo, Concordia, Finale, Medolla, San Felice, San Possidonio e San Prospero), retti in questo caso da commercianti e associazioni che offriranno informazioni a turisti e cittadini per promuovere il territorio locale.

"Il lavoro svolto dai diversi assessorati comunali all’Ambiente – ha sottolineato il presidente Unione Comuni Modenesi Area Nord, Sergio Poletti – ha consentito di attuare un’unica regia in grado di sviluppare l’offerta turistica del territorio. Abbiamo molte possibilità di attrarre turisti sia con un turismo di prossimità che internazionale. Il lavoro che stiamo facendo come coordinamento degli assessori al turismo è un lavoro importante che parte dalla consapevolezza di quello che si è. Abbiamo fatto un censimento delle nostre potenzialità e attrattività attraverso la collaborazione col sistema turistico regionale per mettere in campo promozioni che ci consentano di essere visibili ed entrare nella filiera delle destinazioni turistiche emiliano-romagnole".

La Bassa modenese, un territorio che si estende per 39mila ettari, superato dunque il trauma del terremoto e avviata la ricostruzione anche del suo patrimonio pubblico – un patrimonio spesso ricco di storia e caratterizzato da numerose bellezze, quali chiese, torri, 50 ville storiche, castelli, 4 oasi naturalistiche –, cerca il suo rilancio non solo come polo produttivo tra i più dinamici in Italia per la presenza del biomedicale e di tante altre imprese, ma anche come meta turistica, facendo leva su quel turismo "lento" che unisce cultura, ambiente, enogastronomia.

"La Bassa – ha ricordato Sonja Marchesi, referente per le Politiche Ambientali di Ucman – può mettere a disposizione in particolare dei fruitori di un turismo ’lento’, ma non solo, 41 strutture per il pernottamento, centinaia di punti ristoro, 9 prodotti tipici, 14 fattorie didattiche, 1 ciclovia europea e molti chilometri di piste ciclabili, i cammini della Romea Imperiale e della Romea Strata, 4 oasi e altre aree verdi boscate, un giardino botanico, oltre alle altre bellezze architettoniche".

Ora le attività commerciali aderenti seguiranno un percorso di formazione annuale di 20 ore e diventeranno protagonisti nel fornire gratuitamente informazioni turistiche a chiunque.

Alberto Greco