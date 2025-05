Rilevatori statistici per l’amministrazione. Aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni al nuovo Albo dei rilevatori statistici del Comune. I rilevatori e le rilevatrici hanno l’incarico di raccogliere dati per indagini statistiche promosse dall’Istat, come il Censimento permanente della popolazione, o dal Comune stesso. Per lo svolgimento di ciascuna indagine, l’amministrazione, in base al tipo di rilevazione, individuerà tra gli iscritti all’Albo le persone idonee cui affiderà un incarico esterno di lavoro autonomo occasionale per la raccolta dei dati. Possono iscriversi le persone maggiorenni, con cittadinanza italiana, dell’Unione europea oppure con permesso di soggiorno. È necessario essere in possesso del diploma di scuola superiore, avere una buona conoscenza dell’italiano scritto e parlato e dell’uso del computer, essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, all’interno del territorio comunale e avere flessibilità oraria. L’Albo dei rilevatori statistici è permanente e viene aggiornato semestralmente. In questa fase di prima costituzione il termine per presentare la domanda è il 30 giugno. Ma è sempre possibile iscriversi, le domande che man mano arriveranno saranno istruite in occasione del primo aggiornamento utile. Le domande vanno presentate esclusivamente on line, accedendo con Spid o Cie e compilando il modulo disponibile sul sito del Comune di Carpi (www.comune.carpi.mo.it).