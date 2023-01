"Rimborsi alluvione, pochi bonifici"

Botta e risposta tra minoranza e maggioranza all’indomani dell’intervista rilasciata al Carlino dal vicesindaco Enrico Piccinini. Ad attaccare è Francesco Cosimo Antonucci, capogruppo di Nonantola Libera: "Il vicesindaco parla di risultato raggiunto l’aver evaso 1600 domande di rimborso post alluvione su 1800 presentate, ma non dice che di quelle 1600 solo poco più che 300 sono state effettivamente rimborsate con conseguente bonifico. A noi non sembra un ottimo risultato fare la corsa all’elaborazione delle domande, senza però verificare quanti cittadini abbiano ricevuto effettivamente il denaro essenziale per le riparazioni. La proclame serve solo a far vedere che si è fatto il compito a casa cercando di nascondere la mancanza di metodo ed organizzazione nella gestione. Non dimentichiamo poi che la sindaca in giugno dichiarava in pompa magna alla stampa che entro dicembre 2022 si sarebbero evase tutte le domande pervenute nell’anno e che si sarebbe liquidata la maggior parte di esse. E niente: siamo all’inizio del 2023 e ad oggi 1500 famiglie non hanno ricevuto un euro. La giunta e la sindaca ne sono anche soddisfatti. Noi no…Non siamo affatto soddisfatti".

Piccata la replica dall’altra parte della giunta comunale: "Quando uno resta senza argomenti, sparla. Il consigliere (Antonucci) sa benissimo che il sindaco non ha promesso la liquidazione dei contributi per la fine del 2022, ma solo la comunicazione degli importi rimborsabili. La liquidazione può avvenire solo a conclusione dei lavori e a presentazione delle fatture. I 330 che hanno ricevuto il contributo sono coloro che si trovano in questa condizione; gli altri riceveranno quanto loro spetta non appena lo saranno".

m.ped.