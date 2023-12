Rimessi a nuovo tavoli e panchine della scuola materna San Paolo Tre volontari del gruppo Verde Panchine hanno donato alla scuola materna San Paolo quattro mini panchine e due mini tavoli ristrutturati. I bambini hanno ringraziato con una poesia. La mattinata è stata coronata dalla pulizia e dalla riparazione di una panchina gialla in piazza Matteotti. Grazie ai volontari per il loro impegno per la città.