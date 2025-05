Rimini-Modena: pareggio sul diamante, infortunio per Cirilli

NEW RIMINI

6

PAGANELLI MODENA

1

RIMINI: lanciatori Herrera (Vincente), Saltini

MODENA: Martinez, Ferri, Guevara, Russo Pompiloi, Angelotti, Lambertini dh, Vecchi. Lanciatori: Calero (Perdente 77 lanci), Hurtado (46 lanci). Punti: RI 201 000 030 pu.6, bv.7 MO 000 100 000 pu.1, bv.7

Divisione della posta sul diamante di Rimini tra un grande Modena e i rivali romagnoli. Dopo tante emozioni premiate con un meritato successo in gara uno, i ragazzi di Pisano, con infortuni senza fine, al polso dell’interno Cirilli out, sostituito dal pitcher Infante Junior, con grave "rischio" infortunio, visto che è insostituibile essendo tra i migliori pitcher sul monte di lancio. I gialloblu devono arrendersi, con i locali sempre sugli scudi per un meritato pareggio. Inizia Calero sul monte con una difesa al top nella prima frazione di gioco (6 riprese con 3 punti subiti), recuperabili con la batteria Calero e Lambertini catcher. Arriva dopo la svolta all’ 8° inning: Hurtado pitcher "basilare" per la gara stranieri entra a sorpresa dopo l’infortunio sul monte.

Con 46 lanci tiene bene Modena in partita. Contro la bestia nera locale Herrera (Vincente) arriva sempre all’8° la svolta del match.

Con uomini sulle basi, Modena si fa del male con un errore pesantissimo della difesa. La gara è pur sempre aperta, ma nonostante un tentativo di riscossa gialloblu arriva il pesante ko che segna in negativo la prestazione del Modena. I gialloblù quindi sfiorano come detto la doppia vittoria contro i rivali romagnoli del Rimini, per una torneo che li vede entrambi in lotta per un posto al sole, vedi le prime due classificate in questa fase da 20 gare.

Giorgio Antonelli