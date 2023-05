Rimosse auto e bici abbandonate

La Polizia locale di Cavezzo ha effettuato nuovi controlli mirati relativi all’abbandono di veicoli in parcheggi pubblici, aree private ad uso pubblico e zone di campagna isolate. Grazie anche alle segnalazioni di cittadini, sono state rimosse 4 auto, uno scooter e due bici prive di parti e in pessime condizioni. Una Fiat Uno è stata rinvenuta a Disvetro, una Panda, invece, risultava intestata ad una persona deceduta e si trovava in un’area cortiliva a Ponte Motta. Altre 2 auto erano in parcheggi pubblici in stato di abbandono.