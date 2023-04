Rimozione amianto in palestra Scuola chiusa tra le polemiche

Botta e risposta sulle scuole chiuse sabato prossimo a Guiglia tra i due candidati alle prossime elezioni comunali. Ad attaccare è la lista Guiglia futura, che sostiene il candidato Emiliano Bettelli, attuale consigliere di opposizione. Scrive tra l’altro la lista sul suo profilo Facebook: "Mentre attendiamo ancora di visionare il fascicolo del progetto di rimozione delle lastre contenenti amianto dalla copertura della palestra di Guiglia (non c’è nulla neanche online, alla faccia della trasparenza), grazie alla nostra opposizione l’amministrazione comunale ha innestato la retro ed ha comunicato il rinvio dei cantieri irrazionalmente programmati in contemporanea con l’orario delle lezioni di scuola. Dopo aver dispensato, a voce, garanzie e rassicurazioni che la rimozione dell’amianto si poteva fare in sicurezza con bambini e ragazzi chiusi nelle aule senza neanche aprire le finestre per tutta la durata delle lezioni, continuando addirittura ad utilizzare la palestra durante le operazioni di rimozione, apprendiamo, tramite un comunicato dell’amministrazione comunale, il rinvio dei cantieri al prossimo fine settimana e la chiusura del plesso scolastico di Guiglia per l’intera giornata di sabato 29 aprile. Ma non era tutto così sicuro? La toppa è peggiore del buco! C’era tutto il tempo per fare i lavori durante le vacanze di Pasqua. Oppure rinviare a fine anno scolastico".

Replica il primo cittadino e candidato sindaco di Guiglia nel cuore, Iacopo Lagazzi: "Non è un tema di pericolosità o meno dell’intervento. Abbiamo ottimizzato il cantiere riducendo il numero di giorni per evitare al minimo i disagi delle famiglie e per venire incontro alle esigenze di tutti, quindi non è una retromarcia; chiudendo la scuola, si può operare più velocemente. Comprendo le perplessità e le preoccupazioni relativamente alle lavorazioni che verranno effettuate. Voglio però evidenziare, a scanso di equivoci, quanto io abbia sempre avuto a cuore la salute e la sicurezza di tutti i miei cittadini, tanto più di quella dei ragazzi; i lavori eseguiti nella palestra per la riduzione del rischio sismico e altri interventi lo dimostrano. L’azione che credo abbia creato più dubbi, è quella relativa alla chiusura delle finestre, ma era un’ulteriore precauzione, presa per garantire sicurezza e tranquillità in più alle famiglie, ma non dettata da obblighi o procedure. In questo intervento è coinvolta anche Ausl...I lavori, essendo propedeutici alla riqualificazione della palestra con fondi Pnrr che hanno una scadenza, devono essere calendarizzati ora. Nessuna manovra elettorale.

Relativamente alla trasparenza di questa amministrazione rimando all’albo pretorio...".

Marco Pederzoli