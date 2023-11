Rimpasto di giunta, a Smeraldi la delega al centro

Dopo che anche sui social, in questi giorni, è stata paventata l’idea di un rimpasto di Giunta, è lo stesso assessore Mauro Smeraldi, in quota a Vignola Cambia, a fare chiarezza su richiesta del "Carlino".

"L’amministrazione – spiega Smeraldi – sta lavorando come una vera squadra, soprattutto sul tema dei fondi Pnrr, dove sono stati fatti sforzi incredibili perché, checché se ne dica, non sono mai al 100%, quindi è sempre necessario un contributo da parte del Comune. In tale ambito, la componente civica della Giunta ha chiesto una maggiore visibilità, che si è concretizzata con l’intenzione, da parte delle componenti Pd, di attribuire la delega al centro storico al sottoscritto e i due incarichi su verde pubblico e verde privato al consigliere Enzo Cavani".

Di fatto quindi, dovrebbe essere tolta la delega al centro storico all’assessore Pd Niccolò Pesci.

Ma Smeraldi si affretta subito a specificare: "Pesci ha fatto un buon lavoro sul centro storico e lo ringrazio, così come tutto il Pd. Nostra intenzione è continuare in linea con quanto fatto finora, attenendoci agli studi sul traffico e alle raccomandazioni del percorso partecipativo Agorà della Cultura, coinvolgendo anche commercianti e residenti. A febbraio, ci sarà anche la conclusione del percorso progettuale che è stato commissionato per il futuro del centro storico".

Difendendo infine la scelta del cordolo su via Ponte Muratori, ha concluso: "Siamo pronti a valutare l’ipotesi di riaprire a doppio senso Corso Italia".

m.ped.