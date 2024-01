Rinaldi rivede il sestetto. Davyskiba parte in panca

Che Valsa Group sarà quella che coach Francesco Petrella metterà in campo domani sera alla Kioene Arena di Padova? Tommaso Rinaldi e Filippo Federici sono recuperati dalla forma influenzale che li ha colpiti poco prima di scendere in campo contro Perugia, e quindi saranno nuovamente a disposizione di un tecnico che dovrebbe avere di nuovo in faretra tutte le frecce dell’arco. Federici dovrebbe riprendersi il suo posto in rosa, così come Rinaldi, vista l’opaca prestazione di Davyskiba sabato scorso, potrebbe dare un turno di riposo o al bielorusso o a Osmany Juantorena, riprendendosi la casacca da titolare. Per il resto Bruno e Sapozhkov non sono in dubbio, così come non lo è Sanguinetti, e solo all’ultimo si scioglierà la riserva su Sanguinetti o Brehme. Il punto cardine della sfida sarà la battuta: Modena deve cercare di essere efficace e ridurre gli errori, perché proprio in seconda linea Padova sembra soffrire di più gli avversari, almeno nell’ultimo periodo. Dovrà poi tornare ad aumentare l’efficacia in attacco: il muro dei veneti non è quello della Sir Susa Vim. E coach Jacopo Cuttini, come schiererà la sua formazione? Falaschi e Gabi Garcia formeranno la diagonale principale, mentre di banda quello sicuro del posto è Davide Gardini, positivo anche nel match di andata. Desmet, il talentuoso martello belga, non ha giocato l’ultimo match contro Cisterna, al suo posto Luca Porro. Al centro Crosato e Plak, libero è l’esperto Zenger, due anni fa a Trento. Una squadra che ha alcuni punti forti, tra cui l’esperienza del regista, l’imprevedibilità dell’opposto, la solidità di alcune posizioni di muro, ma che senza ombre di dubbio parte dietro a Modena come qualità della rosa. Il destino del match, allora, è tutto dentro gli ingranaggi nella testa della Valsa Group: se i gialloblù sapranno concentrarsi, approcciare in modo aggressivo il match e non spegnersi immediatamente appena due cose non vengono una in fila a quell’altra, la vittoria non sarà un miraggio lontano. Se dovessero ricomparire gli incubi dell’ultimo mese, invece, sarà un altro calvario.

Le altre partite. Il resto della quinta di ritorno si giocherà tutto oggi, dacché Padova-Modena è un posticipo. In teoria il turno è favorevole ai gialloblù. Monza e Verona, le due squadre che precedono Modena, giocano tra di loro e si toglieranno punti, Milano è in trasferta a Trento, Cisterna che insegue la Valsa Group dal nono posto ospita la Gas Sales Piacenza (gli altri match sono Perugia-Taranto e Catania-Civitanova). Un’occasione potenzialmente ghiotta per accorciare la graduatoria e rilanciarsi nella corsa per sesto e settimo posto.

Alessandro Trebbi