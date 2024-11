Rinaldi ultimo ad arrendersi. Buchegger inizia bene, poi cala

DE CECCO 5 (att. 50% su 2 con 1 err., 1 b.s.) – La sua prova peggiore da quando è a Modena: meno invenzioni, ma anche meno ordine. La ricezione vagante non lo ha aiutato.

BUCHEGGER 5,5 (att. 55% su 42 con 4 err. e 3 muri sub., ric. 100% su 1, 2 ace, 6 b.s.) – Prima metà di partita da applausi a scena aperta, la seconda invece in sofferenza, a non passare praticamente mai regredendo dal 75% del primo set al 12,5% del quarto. Batttua troppo fallosa.

IKHBAYRI sv (att. 50% su 2) – Entra e schianta un attacco degno del vicino Circo Madagascar, ma evidentemente non è ritenuto credibile come cambio.

RINALDI 6 (att. 48% su 40 con 2 err. e 5 muri sub., ric. 37% su 27 con 3 err., 3 ace, 5 b.s.) – Parte male, poi dilaga: è, assieme a Gutierrez, l’eroe del primo set. Quasi ripete l’exploit nel tie break, quando porta Modena dal -4 al -1 con l’attacco e col servizio, ma si ferma lì.

GUTIERREZ 5,5 (att. 25% su 4 con 1 muro sub., ric. 50% su 2, 1 ace, 1 b.s.) – Entra per la battuta sul 27-26 nel primo set e lo chiude con un ace da applausi. Scivolato improvvisamente in fondo alle gerarchie di Giuliani, nei successivi (brevi) ingressi non si ripete.

DAVYSKIBA 5,5 (att. 50% su 26 con 3 err. e 3 muri sub., ric. 54% su 26 con 2 err., 3 ace, 6 b.s.) – Un buon ritorno dall’attacco, molto meno dalla ricezione. In battuta parte a cannone, poi sprofonda negli errori. In ogni caso, bentornato: ora Modena ha un’arma in più.

MASSARI 5 (att. 0% su 1, ric. 0% su 2) – Questa volta non riesce ad avere un impatto.

ANZANI 5,5 (att. 50% su 8 con 2 muri sub., ric. 100% su 1, 2 b.s., 2 muri) – Pochi guizzi dall’attacco, idem a muro: tutta roba buona ma, appunto, poca.

MATI, MEIJS sv – Due brevi ingressi in campo, solo sfiorati dal pallone.

SANGUINETTI 6,5 (att. 75% su 12 con 1 err., 3 b.s., 4 muri) – La spalla su cui De Cecco va a piangere quando le opzioni scarseggiano è sempre la sua. Prova sopra la media anche a muro, dove è l’unico a leggere le intenzioni di Baranowicz al centro.

FEDERICI 5 (ric. 42% su 31 con 1 err.) – La sua prestazione segue quella della squadra: notevole per due set, poi in rapido e progressivo calo. La confusione in seconda linea non lo aiuta: gli equilibri con Davyskiba sono tutti da ritrovare.

All. GIULIANI 5 – La linea era chiara, l’aveva anticipata a Verona: il titolare è Davyskiba, attualmente in luogo di Gutierrez perché Rinaldi gioca troppo bene per pensare di toglierlo. Forse però la retrocessione del cubano al fondo della panca è stata un tantino troppo netta: ad esempio la permanenza di Massari in prima linea nel finale del quarto set sul 21-22 è costata carissimo a muro.

Fabrizio Monari