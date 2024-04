Rinasce il campo da bocce: "Verrà sistemato dai volontari"

Con il sole della primavera sono spuntati i ciuffetti d’erba, ma fra pochi giorni vi (ri)spunteranno le bocce. Nel piccolo terreno accanto alla scalinata della torre dell’acquedotto di via Frassoni, rinascerà infatti il campo di bocce che già qualche anno fa era uno dei ritrovi preferiti per tanti appassionati, soprattutto pensionati. Un gruppo di volontari ha deciso di prendersi cura di questo spazio, oggi pressoché dimenticato, per sistemarlo e rimetterlo ‘in funzione’. Lo ha annunciato il Comune di Finale. La ‘rigenerazione’ del campo di bocce avviene nell’ambito di un patto di collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione comunale, secondo l’apposito regolamento approvato dal consiglio comunale del 17 maggio 2022. In pratica, tutti coloro che hanno volontà e desiderio di occuparsi di un’area pubblica (magari sfalciando l’erba o piantando qualche fiore in un’aiuola), possono farlo presentando un’apposita domanda al Comune: la giunta municipale valuta le richieste e, qualora ritenga che l’accordo sia possibile, concede la sua autorizzazione. Come è avvenuto appunto in questo caso. Il gruppo di volontari si farà carico di svolgere (a proprie spese) i lavori di ripristino del campetto: verranno rimosse le erbacce, sarà sostituito il fondo della pista per il lancio delle bocce e verrà poi garantita la manutenzione ordinaria dell’impianto, una volta ripristinato. Chiunque voglia collaborare con i promotori dell’iniziativa o chiedere informazioni, può rivolgersi a segreteria.sindaco@comune.finale-emilia.mo.it L’iniziativa è lodevolissima: è apprezzabile che ci siano persone che hanno a cuore il loro paese.

