Rinasce lo spazio del ’dopolavoro ferroviario’

Caffè, colazioni, pranzi freddi che non faranno concorrenza alla storica mensa self-service e poi via agli aperitivi della stagione calda nell’ampio spazio sul retro. Dal primo febbraio, con l’apertura del bar ’La Locomotiva’ - che richiama Guccini e la sua storica canzone anche se si riferisce qui alla vicinissima stazione Fs - cambia in parte volto lo storico spazio del dopolavoro ferroviario. Siamo in via Nicolò dell’Abate, a due passi appunto dalla stazione e dall’Abate Road, le ex poste sul binario 1: all’interno del cortile di proprietà delle ferrovie c’è la palazzina che da decenni ospita il cinema d’essai 7B, la mensa e appunto questo spazio bar che ha vissuto nel tempo alterne vicende. Anche perché siamo a pochi metri da viale Crispi, area purtroppo spesso al centro di fatti di cronaca, con tanti modenesi che si dicono sfiancati dalla microcriminalità che nell’area non molla. All’interno del bar, a dieci giorni dall’apertura, stanno già lavorando i due gestori Adelchi Monticelli e la moglie Maura Caprari. "Siamo felicissimi - spiega Adelchi, una vita passata in locali tra Modena, Reggio e località di mare - per avere preso il gestione questo spazio. Alla associazione ex ferrovieri non andava bene la gestione precedente così una volta scaduta la concessione siamo subentrati noi. Ho trasformato questo spazio posizionando a mie spese tutta una serie di gigantografie legate alla storia dell’edificio, naturalmente i treni. Ora abbiamo in programma, senza fare concorrenza ai piatti caldi del vicino self-service sempre in gestione dall’associazione, di portare qua molti clienti dal mattino alle 20. Arriveranno anche motociclisti e amanti delle auto perché io avevo conosciuto, in un precedente luogo anche l’ex pilota Jacques Villeneuve". Lo spazio già ora, seppur con arredi non completi, si presenta accogliente con due saloni al piano superiore e una ampia sala con tre tavoli per il bigliardo".

I problemi, qui, non mancano come ricorda anche il presidente della associazione ferrovieri Angelo Memoli: "Io da una vita frequento questa zona della città visto che ci abito, fino a tre anni fa lavoravo in stazione e dal 2004, senza prendere alcun rimborso, sono presidente della associazione che conta 1500 soci tra ferrovieri ed ex ferrovieri. Devo dire che in viale Crispi e via attigue come la nostra fino agli anni novanta si viveva benissimo mentre oggi i problemi sono tantissimi tanto che avevamo quasi pensato di pagare per la zona una guardia privata. Qui al dopolavoro varie volte negli anni sono venuti i ladri, ma noi non la diamo per vinta e ora rinnoviamo il bar. Nel 2016, inoltre, abbiamo fatto un approfondito restauro".

Stefano Luppi