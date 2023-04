Rinegoziato mutuo, più fondi per servizi

Il Comune di Modena utilizzerà l’opportunità di rinegoziare un mutuo con la Cassa depositi e prestiti (Cdp) per ’liberare’ nel biennio 2023-2024 risorse per oltre 101mila euro utilizzabili sin da subito per sostenere i servizi erogati sul territorio, a vantaggio di famiglie e imprese, e per supportare gli investimenti programmati sul territorio in uno scenario macro-economico e geopolitico caratterizzato dagli aumenti di costi energetici e materie prime. La possibilità di rinegoziazione, prevista dalla Cdp nell’ambito di un’operazione che coinvolge 6.600 enti locali, è applicabile a Modena al solo mutuo relativo alle scuole Mattarella per un valore complessivo di 1,471 milioni di euro. La rinegoziazione, che segue due rimodulazioni del mutuo già avvenute nel 2017 e nel 2020, consiste in una riduzione del piano di ammortamento, dal 2043 al 2040, con un calo del tasso di interesse di quasi due punti percentuali (da 2,121 % all’1,954 %) e l’aumento di oltre 19mila euro della rata annuale dal 2025 al 2040 (da 87.176 euro a 106.438 euro, con azzeramento delle rate nel triennio 2041-2024). L’operazione consente, quindi, di liberare risorse nel 2023 per 49.881 euro e nel 2024 per 51.253 euro, per complessivi 101.134 euro, senza vincoli di destinazione, oltre alla riduzione degli interessi complessivi da versare durante tutto il piano di ammortamento per 54.469 euro.