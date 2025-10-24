Rinnovato il murales per Giorgia

‘I don’t want a perfect life. I want a happy life. Per te Gio, dalla tua 3F’. Un gesto d’amicizia e di affetto, verso l’indimenticata e indimenticabile amica e compagna di classe e di pallavolo, Giorgia Badiali, morta a soli 13 anni il 27 gennaio 2016. Giorgia frequentava la classe terza alla scuola media Montecuccoli di Pavullo, quando, durante una lezione, ha avuto un malore che non le ha lasciato scampo. Dopo la sua improvvisa morte, i compagni di scuola le hanno dedicato un murales: nei giorni scorsi, i suoi ex compagni, insieme alle amiche della pallavolo e alla sua mamma Giorgia, hanno ridato colore al ‘suo’ murales. Un lavoro fatto con affetto, impegno, cura e sensibilità, per riportare alla luce un disegno che da anni custodisce il ricordo di Giorgia. "Tra sorrisi, parole e sguardi commossi – commenta il sindaco Davide Venturelli - si è respirata un’atmosfera di serenità e partecipazione: un modo semplice ma profondo per far sentire ancora vicina Giorgia, attraverso il gesto collettivo dei suoi coetanei". Venturelli rivolge un "ringraziamento sincero a mamma Monica, esempio di forza e amore, alla sua famiglia, agli amici, alle compagne di scuola e di pallavolo, agli ex docenti e a quelli attuali e a tutto il personale scolastico, a Print Color per i materiali forniti, a Mauro Ghibellini per la supervisione artistica, alla dirigente scolastica Rossana Poggioli e all’assessore alla scuola Alice Sargenti per sostegno. Dopo la pulizia del muro e dell’area circostante ad opera del Comune di Pavullo, il murales restaurato con attenzione e tanto affetto dai ragazzi, è tornato finalmente a splendere". Il sindaco ringrazia anche lo zio paterno, Paolo Badiali, che, dopo aver donato, al tempo della tragedia, un defibrillatore alla palestra della Montecuccoli, ne ha di recente regalato un altro alla nuova palestra delle Marconi.

Maria Silvia Cabri