Rinnovo del Cda di Aimag, scontro legale al vaglio del Tar

Ieri mattina si è tenuta la tanto attesa riunione del Tar, che avrebbe dovuto decidere in merito alla nota vicenda del rinnovo del consiglio di amministrazione di Aimag, dove una maggioranza consolidatasi attorno all’asse composto da Comune di Carpi e Hera, il colosso bolognese quotato in borsa, ha estromesso dalla gestione 11 dei 21 comuni precedentemente aderenti al Patto di Sindacato. Il Tar Emilia-Romagna, cui si erano rivolti Mirandola e altri 6 comuni dell’Area Nord (escluso Concordia) e 4 comuni mantovani, doveva esprimersi nel merito su un ricorso presentato agli inizi di agosto che contestava la modalità dell’assemblea.

I dubbi dei ricorrenti sono relativi all’interpretazione della raccomandazione di Atesir (Agenzia Territoriale), che aveva fatto sapere in giugno ai Comuni che "l’esperimento della gara a doppio oggetto per l’affidamento del servizio rifiuti… non può in alcun caso prescindere dal controllo pubblico veicolato attraverso il Patto di sindacato".

Interpretazione contestata dalla nuova maggioranza e su cui il Tar ieri ha ascoltato i legali delle parti in conflitto riservandosi di emettere la sua sentenza che arriverà molto probabilmente dopo la prima metà di gennaio.

Alberto Greco