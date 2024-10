Rinnovo tubature a Settecani e a Ca’ di Sola

Ha preso il via ieri a Castelvetro, come da programma, il maxi cantiere Hera che proseguirà fino alla prossima primavera e che prevede il rinnovo e il potenziamento di 3,5 chilometri di rete acquedottistica sulla Strada provinciale 17. I lavori interesseranno progressivamente il tratto di strada provinciale compreso tra le località Settecani e Cà di Sola: sarà temporaneamente chiusa la corsia in direzione sud dalle ore 8.00 del lunedì fino al pomeriggio del venerdì, mentre il sabato e la domenica si transiterà in entrambi i sensi di marcia. E’ quindi prevista una deviazione e saranno sempre garantiti gli accessi ai residenti e ai mezzi di soccorso. L’intervento, progettato e diretto dal Gruppo Hera, comporterà un impatto sulla viabilità anche all’altezza della rotatoria all’intersezione con la Nuova Pedemontana. Durante le fasi di lavorazione, saranno possibili brevi interruzioni della fornitura idrica.

m. ped.