Rintracciati e denunciati tre giovani rapinatori. Strapparono una catena d’oro

Avevano strappato ad un minorenne bolognese una catenina e una croce in oro che teneva al collo. Era la notte tra l’11 e il 12 luglio scorso, all’interno di Baia Imperiale, il locale pompeiano sulle colline di Gabicce. Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Gabicce hanno rintracciato e denunciato a piede libero per rapina tre ventenni di Modena, almeno uno dei quali già noto per colpi dello stesso tipo. Grazie alla perquisizione domiciliare, la croce in oro rubata con violenza del valore di 1.700 euro è stata ritrovata mentre la sola catenina è sparita, magari già rivenduta. Si è arrivati ad identificare i tre ventenni grazie alle telecamere del locale e alla targa della vettura che si è allontanata poco dopo i fatti. L’identificazione di un primo giovane ha permesso di arrivare anche agli altri due complici.

Le loro foto poi sono state riconosciute senza ombra di dubbio dalla stessa vittima. La sua famiglia ci scrive: "Vorremmo ringraziare i carabinieri di Gabicce Mare e la Procura di Pesaro per l’impegno dimostrato così come va il nostro grazie ai legali Desi e Pugliese di Bologna. Forse ci sarà ancora un po’ di strada da percorrere, prima di dichiarare la situazione conclusa, ma sono fiduciosa perché l’ingiustizia la subisce prevalentemente chi si rassegna. Da soli non riusciamo a fare molto, ma se siamo i primi ad arrenderci non possiamo pretendere nulla dagli altri e in questa vicenda nessuno si è arreso".