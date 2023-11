Rinunciare al mondo, l’ascesi come scelta di vita

Oggi alle 17.30, si terrà il terzo appuntamento del ciclo “Rinunciare al mondo. Forme di ascesi e di perfezionamento spirituale nelle tradizioni religiose”, ciclo di conferenze realizzato con il contributo di Bper Banca. L’incontro, dal titolo Madri del deserto. Monachesimo e santità femminile nel cristianesimo dei primi secoli, sarà tenuto da Berenice Cavarra, professoressa di Storia della medicina presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Collegio San Carlo. Nella sua conferenza, la prof.ssa Cavarra, mostrerà le diverse forme in cui si espresse l’ascetismo femminile del IV secolo, dalle forme più private o per così dire famigliari, ovvero donne che si votavano al Vangelo rimanendo nel contesto famigliare e coltivando la fede fra le mura domestiche, a forme di ascetismo praticate, in una cella in mezzo al deserto o nell’isolamento di monasteri dove terminavano i loro giorni pra,cando l’ascesi. La conferenza si terrà presso la Sala Verde della Fondazione Collegio San Carlo ad ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti. Tutte le conferenze sono trasmesse in dirette streaming htts:www.fondazionesancarlo.it e possono essere riascoltate sul canale YouTube della Fondazione San Carlo.