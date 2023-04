Rinvenuti e sequestrati altri resti Si indaga sulle ultime ore di Filippo

L’autopsia sulle ossa trovate a inizio aprile nei boschi di Spezzano è iniziata ieri per l’ultima conferma – quella del dna – sul fatto che si tratti di Filippo Cornia, il 27enne di Pozza (Maranello) – dipendente della Ferrari – scomparso lo scorso giugno. Ma la famiglia fa sapere di aver già avuto conferma, presumibilmente dalle analisi di abiti e cellulare, rinvenuti tra la vegetazione insieme allo scheletro.

Nel frattempo, sono stati trovati altri resti, nella stessa zona, ma non è certo si tratti di ossa umne: potrebbero essere anche di animali. Ieri pomeriggio, infatti, sempre il parrucchiere Giovanni Tuccillo, che 20 giorni fa aveva avvistato lo scheletro, è tornato tra gli arbusti delle colline della frazione fioranese per mostrare la zona alle telecamere de ’La Vita in diretta’. E, nuovamente, si è imbattuto in resti di ossa, apparentemente vertebre. "Ho chiamato subito i carabinieri e quando sono arrivati hanno messo nuovamente i sigilli, al fine di repertare i resti". Se fossero ossa umane, si tratterebbe del terzo ritrovamento.

Ora tutti i resti saranno analizzati. Come noto, purtroppo, si tratterebbe del corpo di Filippo Cornia, il giovane di Maranello sparito nel giugno del 2022 da Spezzano: il giovane aveva trascorso la notte in un albergo della zona e poi era scomparso nel nulla. Sono già stati sentiti gli amici del giovane, al fine di far luce sulla sua improvvisa scomparsa. Anche se manca ancora la prova scientifica del dna, il papà di Filippo ha confermato ai microfoni de ‘La vita In Diretta’ come i resti trasferiti alla Medicina legale di Modena siano proprio di suo figlio. "Si, ce lo hanno confermato" ha detto con la voce spezzata dal dolore.

Accanto ai resti i carabinieri avevano rinvenuto anche alcuni vestiti ormai a brandelli e un telefonino. ‘Effetti personali’ che sarebbero appartenuti proprio al giovane scomparso, dal momento che le descrizioni corrispondono. L’ultimo a sentire Filippo, il giorno della scomparsa, era stato un amico che afferma ai microfoni della trasmissione televisiva: "Quel giorno mi ha parlato di un suo grande amico che si era tolto la vita. Erano insieme prima che commettesse quel gesto e si sentiva in colpa. Ci stava male. Mi ha detto: ho la stanza pagata fino a mezzogiorno in hotel, faccio una doccia e vado a casa". Ma a casa, Filippo, non è mai tornato. Cosa ci facesse nel bosco è un punto da chiarire. Chi lo conosceva non crede al gesto estremo. Era con qualcuno? E’ caduto? Domande, al momento, senza risposta: le indagini sono in corso. L’unica certezza è che quella zona isolata non è meta di passeggiate, per arrivarci bisogna deviare dal sentiero e a giugno è piena di rovi, quasi impenetrabile.

L’esame autoptico sarà fondamentale per capire le esatte cause della morte del giovane: ad oggi, infatti, tutte le ipotesi sono aperte poiché nulla si sa della dinamica. Le analisi condotte sui resti potranno ‘dire’ se vi siano eventuali fratture legate a traumi ma anche il tempo trascorso dalla morte della vittima.

Valentina Reggiani