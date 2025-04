Rio Torto, conto alla rovescia per la riapertura

Crescono le possibilità che il viadotto in Rio Torto, fondamentale congiunzione tra alto Frignano e collina lungo la Statale 12 in Comune di Serramazzoni, possa aprire anticipatamente sui tempi previsti. Non ci sono conferme in proposito da parte di Anas, che gestisce la strategica arteria stradale e che sta monitorando i lavori, ma dall’impresa incaricata della posa del ponte in bailey, il Consorzio Stabile Modenese attraverso la socia Frantoi Fondovalle, arriva la rassicurazione che la voragine della campata fatta esplodere è stata tamponata e i lavori di sistemazione del ponte bailey sono stati ultimati. "Io direi che a mezzogiorno – ha confidato ieri mattina l’amministratore unico del CSM, Sandro Grisendi – vengono montate anche le ultime lastre di pavimentazione. Il ponte è posato, mancano alcune lastre di pavimentazione, in tarda mattinata il ponte c’è".

al.gr.