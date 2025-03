Rio Torto, i parlamentari Pd scrivono a Salvini

Il caso del ponte Rio Torto sulla Nuova Estense finisce sul tavolo del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Le scarse notizie che trapelano sui controlli che Anas stanno effettuando sull’impalcato del viadotto finiscono per alimentare le preoccupazioni sulla temporaneità della chiusura, che non sarebbe più il 28 marzo, ma si protrarrebbe per 60 giorni da quel 28 febbraio in cui Anas ne ha disposto il divieto di transito. Lo rivela una interpellanza dei parlamentari modenesi Pd Stefano Vaccari, Maria Cecilia Guerra ed Enza Rando, indirizzata anche al presidente di Anas Edoardo Valente e al responsabile della Struttura Anas Regione Emilia-Romagna Aldo Castellari.

"La chiusura – scrivono i Dem - ha già comportato lo spostamento di significativi flussi di traffico sulle arterie secondarie, tra Serramazzoni e Maranello, con un sovraccarico importante di flussi viari e con il rischio concreto di congestionamento del transito. La loro modalità di gestione è stata affrontata finora con efficacia grazie alla stretta collaborazione con i referenti locali di Anas, la Provincia e con le polizie municipali delle amministrazioni interessate, e per questo vogliamo esprimere il nostro ringraziamento a tutti gli enti e al personale coinvolto. Alle preoccupazioni per le gravi e immediate ripercussioni sulla circolazione - si afferma poi - si aggiunge il timore che il protrarsi della chiusura oltre i 60 giorni ipotizzati possa significare per molte imprese del territorio un lungo periodo di sofferenza per la difficoltà di ricevere o far viaggiare merci. Inoltre, non è da sottovalutare l’impatto che una chiusura prolungata potrebbe avere sulla circolazione turistica". Non va dimenticato che la Statale12 è un’arteria fondamentale per raggiungere importanti mete turistiche nell’Appennino emiliano. "Perdere una via di comunicazione nei mesi di avvio della stagione estiva – concludono i parlamentari Pd - rappresenterebbe un danno incalcolabile".

Alberto Greco