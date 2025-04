Rio Torto, il Pd in Regione:: "Rispettare i tempi"

In attesa che domani pomeriggio si tenga il vertice sul viadotto Rio Torto, convocato dal Prefetto Fabrizia Triolo tra Anas, enti territoriali, Protezione Civile, forze dell’ordine e ditta Nitrex di Lonato del Garda, incaricata dell’abbattimento con microcariche del manufatto, i consiglieri regionali modenesi del Pd, Ludovica Carla Ferrari (prima firmataria) e Gian Carlo Muzzarelli, hanno presentato un’interrogazione in Regione per avere contezza di tempi certi per la riapertura del tratto stradale, principale collegamento tra la pianura e il Frignano e si adottino provvedimenti per la viabilità alternativa.

Garantire il ripristino del cavalcavia della Nuova Estense – Statale 12, è fondamentale per il territorio, per l’economia e il turismo. E con questa iniziativa Ferrari e Muzzarelli, chiedono di sollecitare Anas a rispettare i tempi previsti per il ripristino del tratto stradale, chiuso al traffico ormai dal 28 febbraio, dopo che è stato rilevato un pericoloso cedimento del manufatto.

"La viabilità della zona appenninica - ha sottolineato Ferrari - risulta compromessa, con gravi disagi per le aziende locali, i residenti e il settore turistico. Durante il tavolo tecnico in prefettura, gli ingegneri di Anas hanno avanzato l’ipotesi di procedere alla demolizione controllata della campata, con l’uso di esplosivi, per accelerare la posa di un ponte Bailey che dovrebbe garantire, almeno temporaneamente, la continuità del transito veicolare. Il Comitato operativo per la viabilità ha stabilito un cronoprogramma di intervento che prevede una riapertura parziale a partire dalla fine di aprile, seguita da una chiusura totale di circa 40 giorni prima della riapertura definitiva. In questo contesto la viabilità alternativa deve essere adeguatamente rafforzata per ridurre i disagi e garantire condizioni di sicurezza ottimali".

Solo domani si saprà la data in cui si procederà con la demolizione, prevista comunque a breve, nel giro di pochi giorni. Nell’occasione saranno adottate severe misure di prevenzione per un raggio di 150 metri tutto attorno al luogo dell’implosione per tenere lontani i curiosi. Ma, a preoccupare è anche la condizione della viabilità alternativa quando verrà installata - dopo l’estate - la nuova campata definitiva, per la quale è previsto occorreranno circa 40 giorni.

Alberto Greco