Rio Torto, ponte chiuso per sessanta giorni

Prosegue il piano di programmazione degli interventi di manutenzione dei ponti della provincia. Da lunedì il ponte Rio Torto sulla nuova Estense chiude per sessanta giorni. La disposizione è stata effettuata da Anas per consentire i lavori di sostituzione della campata provvisoria (ponte Bailey) con una definitiva. Sono inoltre state concordate le nuove disposizioni sulla viabilità alternativa, attraverso il confronto tra la Prefettura di Modena, gli amministratori locali, Anas, la Provincia di Modena e tutti i soggetti coinvolti dall’intervento.

Le deviazioni sono le medesime che erano state predisposte nella precedente fase di chiusura dell’impalcato. In particolare, la strada provinciale 22 di Coscogno potrà essere percorsa per raggiungere la fondovalle Panaro da chi deve dirigersi da Pavullo verso Vignola/Bologna, mentre la strada provinciale 21 di Serramazzoni, potrà essere percorsa sempre per chi proviene da Pavullo per raggiungere Prignano, la fondovalle Rossenna, Castellarano e per dirigersi verso Sassuolo/Reggio Emilia.

In prossimità dell’interruzione della statale 12 il traffico leggero in transito, che abbia direzione di marcia Pavullo o Maranello, autoveicoli e motocicli, potrà utilizzare la strada provinciale 36 San Dalmazio-via del Malandrone – Sp36 - Molino Vivi-Curva Manzini di Coscogno - Sant’Antonio. Questo itinerario è consigliato per ridurre i tempi di percorrenza dei pendolari e l’impatto del traffico nel centro di Serramazzoni.

Per gli autoveicoli che intendono raggiungere il centro di Serramazzoni non sono comunque previste limitazioni.

Per gli autocarri con portata superiore alle 3,5 tonnellate sono previste le seguenti limitazioni (concordate con la Provincia di Modena ed Anas): il traffico pesante proveniente da Maranello con direzione Pavullo transiterà a Serramazzoni in via Roma per svoltare a sinistra sulla strada provinciale 3 via Giardini, mentre il traffico pesante con direzione Modena all’intersezione via Giardini/via Roma proseguirà diritto sulla strada provinciale 3 via Giardini direzione Maranello dove in via eccezionale verrà deviato in via Zozi per raggiungere la SP467-Pedemontana. Infine, il traffico pesante con direzione Sassuolo all’intersezione via Giardini/ via Roma a Serramazzoni svolta a sinistra su via XXIV Novembre direzione Prignano- Roteglia.