Riolunato, fango e detriti sulla Statale 12

Hanno raggiunto i 136 mm di pioggia gli accumuli sul crinale appenninico tra le province di Modena e Pistoia, di cui ben 90 mm nella zona di S.Annapelago che per le rilevazioni delle centraline collegate ad Emilia Romagna Meteo è risultata ieri la zona più piovosa della regione dopo i forti temporali della notte. Grande lavoro per i cantonieri di Anas, Provincia e Comuni per rimuovere i detriti caduti a più riprese nelle strade. Di rilievo, la caduta di detriti e fango dal costone roccioso a valle dell’abitato di Riolunato, sul sottostante tratto della statale 12 dell‘Abetone, nella zona della rotonda posta all’ingresso del paese, in corrispondenza della pensilina dell’Amo, rallentando la circolazione del traffico. "Abbiamo segnalato il fatto ad Anas – dice il vice sindaco Lorenzo Checchi – che è subito intervenuta coi propri mezzi, rimuovendo i detriti. Si è così evitato che fosse interrotto il traffico veicolare".

Sul crinale dell’alto Frignano la pioggia delle ultime 24 ore è stata un decimo di tutta quella caduta sinora nel corso del 2023.

g.p.