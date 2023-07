Riorganizzazione della Guardia medica

La recente riorganizzazione dei servizi Usl Modena riguarda anche l’apprezzata Guardia Medica Turistica in Appennino. Sino al 1° settembre 2023 il servizio è rivolto a turisti italiani e stranieri, ai lavoratori stagionali e a tutti i cittadini che spostano il proprio domicilio nei territori di Guiglia, Zocca, Montese, Pavullo, Polinago, Lama Mocogno, Serramazzoni, Fanano, Sestola, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Fiumalbo, Frassinoro, Palagano, Prignano sulla Secchia e Montefiorino. Per accedere quest’anno occorre contattare il numero 800 032 032 prima di presentarsi in ambulatorio, sarà il medico a valutare l’eventuale necessità di una visita (in ambulatorio o al domicilio). La tariffa applicata è di 20 euro per la visita ambulatoriale e 35 euro per la visita domiciliare.

Per l’assistenza notturna, prefestiva e festiva è possibile fare riferimento al Servizio di continuità assistenziale (guardia medica) telefonando al numero 800 032032 (attivo tutte le notti ore 20.00-8.00; sabato, domenica, prefestivi e festivi ore 8.00-20.00).

g.p.