Riparte AftER a Villa Gandini

Riparte oggi dal Polo Culturale di Villa Gandini a Formigine AftER, il festival promosso dalla Regione per la diffusione della cultura digitale. Un’occasione per discutere del futuro coinvolgendo esperti, ricercatori, studenti e cittadini: in particolare, la rassegna di quest’anno, partendo da un parallelismo con gli ecosistemi vegetali, analizzerà il digitale in chiave evolutiva, anche per testimoniare come ormai sia parte "naturale" della nostra quotidianità. Questa idea di connessione sarà oggetto di un videoracconto realizzato in collaborazione con Riccardo Rizzetto, dottore forestale e influencer, che sarà proiettato nel corso degli eventi.