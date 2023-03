Riparte il fondo per la sicurezza

Approvato il Fondo per la Sicurezza 2023 per finanziare le piccole imprese che investono in impianti di difesa contro la criminalità. Il bando prevede la priorità di finanziamento per le imprese aperte al pubblico che installano gli impianti antirapina collegati in video con le Forze dell’Ordine e a seguire per le imprese giovanili e femminili che installano impianti di videosorveglianza, antintrusione e sistemi passivi. Il bando sarà aperto dal 20 al 31 marzo 2023, con possibilità di precompilazione online della domanda a partire dal 13 marzo. Possono presentare richiesta di contributo le imprese con meno di 50 addetti.