Riparte l’Università Popolare . Settanta corsi e 40 docenti

Apre le iscrizioni, l’Università Popolare di Formigine, per l’anno accademico che inizierà in ottobre, mettendo in campo più di 70 corsi e più di 40 docenti. Dalla letteratura alle lingue, dalle scienze ai laboratori creativi, alla multimedialità, sono diverse le tematiche oggetto dei corsi e quest’anno, accanto a quelli più gettonati come (inglese ed informatica) se ne affiancano altri, ad accrescere l’offerta linguistica, si introducono nuovi percorsi artistici (jazz, rock, cinema, opera lirica) e prende il via un nuovo ciclo di incontri dedicato alla geopolitica. Novità che si affiancano ai percorsi consolidati e alle attività complementari che spaziano tra viaggi culturali, visite guidate ed eventi aperti alla cittadinanza che hanno fatto, negli anni, dell’Università Popolare un riferimento culturale per la città e tutta la provincia in grado di raccogliere attorno a se, l’ultimo anno accademico, 700 iscritti dagli 11 ai 92 anni.

"Viviamo in un’epoca in cui i punti di riferimento sembrano sgretolarsi: in questo scenario – spiegano il Rettore Mario Agati e il Presidente Franco Richeldi - sentiamo più che mai il bisogno di ritrovare fondamenta solide. È proprio questo l’impegno dell’Università Popolare di Formigine: offrire a tutti uno spazio aperto e inclusivo all’interno del quale coltivare il sapere e allenare il pensiero".

Le iscrizioni si effettuano contattando la segreteria al 339.7456902, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18, mentre il 16 settembre, in Sala Loggia, sarà possibile informarsi sui corsi direttamente dagli insegnanti.

s.f.