"Ripavimentazione del centro storico? Ci sono altre priorità"

"Per i cittadini di Piumazzo, la riqualificazione del centro storico viene dietro ad altre priorità". Questo è quanto sostiene Alberto Schiavi dei Verdi di Castelfranco, dopo avere partecipato alla serata recentemente organizzata dall’amministrazione comunale per illustrare proprio il progetto di riqualificazione del centro della frazione. "Cito a memoria – prosegue Schiavi – le priorità: mancanza di servizi, mancanza di collegamento con il capoluogo, San Cesario e Bazzano, manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia del paese, risoluzione della bomba ecologica dell’ex Kiwi, recupero delle cave dismesse, chiarezza sul fallimento della impresa Granulati Donnini e sugli obblighi assunti nel territorio di Piumazzo, ufficio anagrafe decentrato. Queste sono le azioni che i cittadini ritengono prioritarie, poi si discuterà eventualmente se rimangono due soldi anche delle pavimentazioni del centro storico. L’amministrazione quindi intende sostanzialmente partire dalla fine. Stiamo parlando della ciliegina quando manca ancora la torta. Segnalo anche che la tangenziale di Castelfranco manca dello svincolo sulla strada di Piumazzo via Muzza Corona, a vent’anni dalla sua costruzione". Risponde dall’altra parte il sindaco di Castelfranco, Giovanni Gargano: "Come ho fatto presente allo stesso Schiavi, già nella serata dell’incontro pubblico a Piumazzo, questa tipologia di appuntamenti è pensata sia per presentare alla cittadinanza il programma di azioni sul quale cittadini e cittadine ci hanno dato fiducia, sia per raccogliere tutte le priorità della nostra comunità. "Castelfranco si Rigenera" è un percorso partecipativo nato per ascoltare la cittadinanza. In particolare quindi, a Piumazzo l’incontro pubblico è stato proprio incentrato sulla restituzione delle opinioni espresse da quanti hanno voluto dare il proprio contributo sul tema della riqualificazione del centro storico e sulle priorità della frazione. In questa ottica, credo sarebbe sempre meglio per tutti evitare polemiche sterili, ma soprattutto di fare disinformazione, dal momento che, come Schiavi ben sa, le manutenzioni e gli investimenti, nei bilanci comunali, sono finanziati da voci di entrata diverse".

