"Ripetitore 5G, anche noi subiamo queste decisioni"

Sul ripetitore per telefonia 5G installato in via Medusia a Levizzano, e per il quale tre giorni fa è stato pubblicato un articolo sul Carlino che accennava al malcontento dei residenti della zona, è intervenuta in una nota l’assessore all’Urbanistica del Comune, Veronica Campana. "Mi preme puntualizzare alcuni aspetti – ha detto tra l’altro Campana – e precisare quelli che sono il ruolo e i margini di manovra che la legge assegna al Comune. Di fatto, sono le risposte già fornite in consiglio comunale alla minoranza. Comprendiamo le preoccupazioni dei residenti, ma purtroppo siamo costretti anche noi a ’subire’ questa installazione, che la legge definisce ’opera di pubblica utilità’, con tutto ciò che ne consegue. Il Comune non ha voce in capitolo sui temi dell’eventuale danno alla salute dei cittadini e nemmeno sull’impatto visivo e paesaggistico dell’installazione. Nel primo caso è una verifica in capo all’agenzia regionale Arpae (che ha deliberato la conformità del ripetitore) e, nel secondo, in quanto l’area individuata non è sottoposta a vincolo paesaggistico e quindi non necessita di alcuna autorizzazione comunale. Sul fronte della comunicazione ai cittadini, che l’articolo definisce "poco trasparente", voglio precisare che il Comune ha provveduto a darne notizia sul bollettino regionale e sul proprio sito web nel rispetto – anche qui – di quanto prevede la norma. Ogni altra comunicazione sarebbe stata prevaricatoria rispetto alla legge e ciò non sarebbe un atto corretto per un Comune".

m.ped.