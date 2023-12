Ripredono dopo due anni i ’Pomeriggi animati’: "Iniziativa molto gradita dalle famiglie"

Riprendono i ‘Pomeriggi animati’, progetto molto gradito e partecipato da parte delle famiglie del territorio. Attiva dal 2010, l’iniziativa era stata interrotta per due anni a causa della pandemia, ma è ripartita nel 2023: consiste in un ciclo di proiezioni di cartoni animati, e successive animazioni condotte Teatro al quadrato, Aporie e I ragazzi del Circostrass. Inoltre, sarà organizzato un laboratorio di fumetto. Il progetto è promosso dal Comune di Carpi, Castello dei Ragazzi, Biblioteca Falco Magico, con il contribuito della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Essenziale la disponibilità e la collaborazione attiva dei Centri sociali Ancescao e i Circoli Arci: Centro sociale Cibeno Pile come capofila, Il Graziosi, Il Gorizia e il Guerzoni. "I centri Sociali e i circoli sono sempre stati disponibili ad accogliere la domenica pomeriggio le famiglie con i loro bambini e spesso offrono una merenda - commenta Cosetta Bottoni, referente del progetto –. Negli anni il pubblico è diventato più numeroso e fidelizzato e dopo gli incontri i genitori ci ringraziano, per questo abbiamo ripreso quest’estate e ora proseguiamo con nuovi appuntamenti che si terranno da dicembre a marzo 2024". "È un momento importante, di gioco tra genitori e figli, alla portata di tutti, essendo un’iniziativa gratuita – prosegue Graziano Metadelli, presidente del centro sociale Cibeno Pile –. È anche un’occasione importante di aggregazione per le famiglie dei vari quartieri, perché permette di far interagire diverse generazioni e diverse etnie". Confermato il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi: "Siamo convinti che si debba dare continuità a iniziative come queste – afferma il vice presidente Enrico Campedelli – che non devono essere date per scontate e che rappresentano una grande opportunità per il territorio. Bisogna sostenere l’attività dei centri sociali che da ‘supporto agli anziani’ormai sono diventati centri fondamentali per la vita del quartiere sotto tanti punti di vista". Primo appuntamento domani alle 15.30 al Centro sociale Cibeno Pile, con il film ‘Il piccolo yeti’.