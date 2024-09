Riprende la rassegna ’Vox Mutinae’. Sul palco De Campo e Chuluunbaatar

Riprende la rassegna ’Vox Mutinae’ dell’associazione Actea che domenica alle 18, all’auditorium della Corale Rossini in via Livio Borri 30 presenterà il concerto dei vincitori dell’edizione 2023 del concorso internazionale di canto lirico intitolato al grande basso Nicolaj Ghiaurov, modenese d’adozione, che per tanti anni ha vissuto nella nostra città accanto al soprano Mirella Freni.

Si ascolteranno – accompagnati dal maestro Luca Saltini – il basso Andrea Vittorio De Campo (in foto, che ha conquistato il primo premio) e il baritono Badral Chuluunbaatar, secondo classificato.

Entrambi hanno già all’attivo importanti collaborazioni in allestimenti teatrali di primo piano: Andrea Vittorio de Campo ha cantato in ’Carmen’ nei teatri d’opera in Spagna, in ’Aida’ a Ravenna e ne ’La Bohème’ al teatro Real di Madrid, e Badral Chuluunbaatar ha debuttato in allestimenti di opere verdiane e del repertorio verista, ’Ernani’, ’La Traviata’, ’Aida’, ’Andrea Chenier’. L’ingresso alla rassegna è libero.

