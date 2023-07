Riprenderà il restauro dell’ex sinagoga "I lavori si concluderanno entro la fine dell’anno"

Riprenderà, per concludersi entro l’anno, il restauro della ex-sinagoga di via Rovighi a Carpi: la Giunta ha infatti approvato una perizia di variante in corso d’opera, con aggiornamento dei prezzi e proroga dell’intervento, che consentirà la ripresa dei lavori e il loro termine a fine 2023. Il nuovo costo concordato con la ditta appaltatrice è di complessivi 395.000 euro, in seguito a un amento di 45.000, anche perché "in corso di esecuzione si sono evidenziate problematiche non prevedibili nella fase di progetto". Grazie alla delibera di Giunta, nel settecentesco edificio di proprietà comunale sarà dunque ultimata la riparazione dei danni dal sisma del 2012, e saranno completamenti gli interventi di restauro. Si sono infatti resi necessari interventi di consolidamento ulteriori rispetto a quelli di progetto, in particolare su struttura portante della copertura, capriate e terzere.