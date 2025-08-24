Riprendono gli incontri di Ago Off tra lezioni, mostre e dialoghi

La fotografia come testimonianza e strumento per comprendere la storia, una lezione su come imparare le tecniche per studiare in modo più efficace e un dialogo tra lo storico Gabriele Sorrentino e l’architetto Francesco Doglioni. Sono i temi che verranno affrontati nella settimana di Ago Off, i dialoghi intorno all’arte che, coordinati da Fondazione Ago, riprendono in piazza Sant’Agostino a Modena, nell’area dehors del bar Mosaico.

Martedì alle 19, l’appuntamento, a cura di Fondazione Ago, è con ’La fotografia e le tracce della storia’. Il curatore Daniele De Luigi, anticipando anche alcuni temi delle prossime mostre in programma, guida un percorso per immagini nelle collezioni di Fondazione Ago per scoprire per scoprire come la fotografia possa essere testimonianza e fondamentale strumento di lettura per interpretare e capire la storia.

Mercoledì, alle 19, Fem, Future Education Modena, propone un incontro su ’Studio, come studio? Metodo, neuroscienze, abitudini e comportamenti’. Stefania Bruni, Cognitive Science Expert, guida i partecipanti su come ottimizzare la gestione del tempo attraverso tecniche validate scientificamente, evitare abitudini controproducenti, e sviluppare competenze metacognitive. Insomma, una lezione su come imparare a studiare con più efficacia.

Sabato l’appuntamento è alle 21, sul palco allestito nell’area, per un incontro, a cura di Fondazione di Modena e Azienda Ospedaliero-Universitaria, nell’ambito delle celebrazioni per i vent’anni dell’ospedale di Baggiovara, sull’evoluzione storica, sociale e d’uso di piazza Sant’Agostino, dal Medioevo ai giorni nostri: ’Dalla salute alla cultura, una piazza e il suo volto’. Ne parleranno lo scrittore e storico Gabriele Sorrentino e l’architetto Francesco Doglioni, responsabile del progetto di restauro dell’ex ospedale Sant’Agostino.