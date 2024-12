Riprendono le attività dei Consigli di Quartiere a Modena con l'elezione dei presidenti

Riprende l’attività dei quattro Consigli di Quartiere con le sedute di insediamento, durante le quali è prevista l’elezione dei presidenti e sarà presente per un saluto anche l’assessore a Partecipazione, Quartieri, Decentramento, Trasparenza, Legalità e antimafie, Vittorio Ferarresi (in foto).

Le sedute sono convocate nelle serate di domani alle ore 20 e alle 21, rispettivamente per il Consiglio di Quartiere 1 in piazzale Redecocca 1 e per quello del Quartiere 2 in Largo Pucci 7, e martedì 10 dicembre alle 20 e alle 21 per il Consiglio di Quartiere 3 in via Padova 149 e per quello del Quartiere 4 in via Newton 150.

L’elezione di ogni presidente avviene a votazione palese a maggioranza da parte dei componenti del Consiglio di Quartiere nominati dal Consiglio comunale fra gli iscritti all’Albo aperto e pubblico degli idonei alla nomina a consigliere di quartiere.

Alla seduta di ciascun Consiglio di Quartiere prenderanno parte anche una cittadina e un cittadino sorteggiati fra gli iscritti al suddetto Albo in veste di invitati permanenti con diritto di parola, di proposta e senza diritto di voto. Per maggiori informazioni si potrà consultare il sito online.