Ripristinato l’oratorio di Mortizzuolo "E’ la casa dell’intera comunità"

Dopo la distruzione dovuta al terremoto del 2012, uno alla volta anche i luoghi che appartengono al patrimonio religioso recuperano il loro aspetto e vengono restituiti alle comunità. E’ il caso, dopo Medolla, anche dell’Oratorio di Mortizzuolo, frazione di Mirandola al confine con San Felice. Ieri è stato inaugurato alla presenza del vescovo della Diocesi di Modena e Carpi Erio Castellucci, del sindaco di Mirandola Alberto Greco e del parroco don Alexandre Nondo Minga questo antico Oratorio, risalente alla seconda metà del Settecento. "Ci sembrava giusto dare risalto a questa struttura che possiamo dire periferica – ha spiegato l’architetto Sandra Losi, direttore Ufficio Patrimonio della Diocesi Carpi –, ma che in realtà era molto importante in quanto consentiva al vescovo di soggiornare qui. La sontuosità del luogo è testimoniata dagli apparati decorativi che ne ornano l’entrata, la volta e la stanza dove il vescovo riceveva. Ci sembrava giusto fare vedere con questo restauro costato 700mila euro che ci sono dei gioielli sparsi nel territorio da recuperare non solo da un punto di vista estetico, ma per il loro significato storico e per l’attività pastorale di una comunità come quella di Mortizzuolo che ha saputo con tenacia affrontare tutto questo tempo sospeso tra l’evento del terremoto ed il momento della riapertura". Sull’importanza degli oratori si è soffermato anche il vescovo Castellucci. "E’ molto bello – ha detto Castellucci – quando si può inaugurare una struttura parrocchiale, una chiesa o una canonica, perché si avverte che è casa di tutti. Le strutture parrocchiali non sono fatte per essere un ovile chiuso. L’oratorio non è la casa privata o l’ufficio privato del parroco ma è veramente la casa della comunità. E’ il luogo dove per i credenti si può crescere nella fede, ma per tutti è comunque il luogo dell’incontro. E va percepito come una specie di stazione di rifornimento per le energie interiori". Nel complesso parrocchiale di Mortizzuolo restano ancora da recuperare la chiesa e il Teatro, ma "intanto restituire la canonica, avere già l’asilo – ha commentato la Losi –, oltre ad avere la possibilità di usufruire delle strutture temporanee, consente alla comunità di rimanere a vivere qui sul territorio".

Parole condivise anche dal sindaco Greco che ha parlato della inaugurazione di Mortizzuolo come di "un altro tassello della ricostruzione post sisma. E’ la quarta canonica che viene inaugurata".

