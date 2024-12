Ripulire il paese, tutte le iniziative

È stato definito il calendario dei prossimi appuntamenti di #Spillapulita, l’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale e da diverse associazioni del territorio per ripulire dai rifiuti, di volta in volta, alcune zone del paese. L’appuntamento di gennaio è fissato per sabato 11. Le altre date di #Spillapulita sono l’8 febbraio, il 15 marzo, il 12 aprile, il 10 maggio e il 14 giugno. Le attività si svolgeranno sempre nel corso della mattinata, dalle ore 9 alle ore 12, e chiunque potrà partecipare secondo le proprie disponibilità di tempo. Chi è munito di pinze e guanti può portarle con sé; eventuale altro materiale occorrente verrà fornito dall’amministrazione. In caso di maltempo, l’iniziativa verrà rinviata al primo sabato.