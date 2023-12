"Ripuliremo il paese dai mozziconi di sigarette"

"Vogliamo ripulire il nostro paese dai mozziconi di sigaretta". È con queste parole che Milvia Ruggeri, pensionata residente a Savignano sul Panaro, presenta l’iniziativa con cui, insieme ad altre volontarie, si è candidata al concorso del Gruppo Hera #abbiamonelcuore che premia le idee virtuose per l’ambiente. Entrando nel merito del progetto, il gruppo di cittadini ha programmato l’installazione di colonnine dedicate allo smaltimento dei mozziconi. "Siamo un gruppo di volontari – spiega Ruggeri – e da due anni a questa parte, una volta al mese, partecipiamo alle camminate ecologiche: il nostro scopo è passeggiare in cerca di rifiuti da raccogliere e situazioni di degrado da segnalare alle autorità competenti". La camminata ecologica, che prende il nome di "plogging" è una prassi nata in Svezia a partire dal 2017 che si è rapidamente diffusa nel resto del mondo divenendo, nel giro di breve tempo, uno sport agonistico. La collaborazione dei volontari di Savignano con il Gruppo Hera e il Comune si è intensificata da quando, a Savignano, è stato inaugurato il sistema di raccolta differenziata "porta a porta". "Nel giro di un mese – spiega Ruggeri – alcune situazioni di disagio sono state tempestivamente risolte dagli addetti in seguito alle segnalazioni che abbiamo lanciato tramite l’app "Il rifiutologo": siamo molto soddisfatti, ma riteniamo sempre che si possa fare di più per la nostra comunità".

"Il problema dei mozziconi – conclude la volontaria – è una questione di degrado urbano: è importante sensibilizzare e informare la cittadinanza sul fatto che oggi questi rifiuti si possano recuperare. Di conseguenza, oltre a proporre la creazione di questi punti di raccolta, intendiamo attivarci anche nella distribuzione gratuita di contenitori tascabili che possano essere poi svuotati nelle apposite colonnine: per quanto riguarda queste ultime, abbiamo già contattato diverse società produttrici operanti in Italia per informarci sui costi da preventivare".