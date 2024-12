Riqualifcazione beni confiscati, il Comune verrà premiato

Il Comune di Formigine vince il Premio ‘Comuni Virtuosi’, indetto dall’Associazione nazionale omonima, per la categoria ‘impronta ecologica’. L’Associazione è una rete di Enti locali che opera a favore di una armoniosa e sostenibile gestione dei propri territori, diffondendo verso i cittadini nuove consapevolezze e stili di vita all’insegna della sostenibilità, sperimentando buone pratiche attraverso l’attuazione di progetti concreti ed economicamente vantaggiosi, legati alla gestione del territorio, all’efficienza e al risparmio energetico, a nuovi stili di vita e alla partecipazione attiva dei cittadini. Sono stati gli assessori Giulia Bosi e Corrado Bizzini a ritirare il riconoscimento, nato con lo scopo di riconoscere e diffondere le buone pratiche sperimentate in campo ambientale dagli enti locali italiani: Formigine ha vinto grazie al progetto di riqualificazione dei terreni confiscati alle mafie a Tabina di Magreta, del quale la Giuri ha visto, si legge nella motivazione, "il recupero di un terreno confiscato alla criminalità organizzata, che ha favorito l’attivazione di progetti di inserimento lavorativo e sociale di giovani in condizioni di disagio". Il Premio è patrocinato da Ministero dell’Ambiente, ISPRA, Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, Associazione Borghi Autentici d’Italia e dall’alleanza mobilità dolce AMODO.