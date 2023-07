"Riqualificate il campo da basket" Il sindaco: "Non dipende da noi"

"Riqualificate il campo da basket Arcobaleno". E’ questo l’appello che un gruppo di ragazzi frequentatori di questo spazio ha rivolto via social al Comune. "Siamo una comitiva di 35 persone – si legge tra l’altro nell’appello - che gioca a basket abitualmente al campo Arcobaleno… Il pavimento in cemento è deteriorato e pieno di crepe… non vi si trovano le linee da gioco che normalmente dovrebbero stare in esso". Inoltre, il gruppo fa presente anche che "la distesa cementata è molto più grande di un campo da basket regolare". Non da ultimo, viene anche fatto presente che i "ferri", ovvero i cerchi in metallo attaccati al canestro, anche se da poco sistemati hanno "le viti e tutti i vari attaccamenti molto allentati: il risultato è che il ferro di uno dei due canestri è spezzato e tra non molto si staccherà". Da parte sua il sindaco Umberto Costantini, dopo avere invitato il gruppo a rivolgersi al "canale corretto" per contattarlo, ovvero la mail [email protected], risponde: "A Vignola è stato fatto un bellissimo campetto in via ragazzi del ‘99, dove l’amministrazione comunale insieme all’associazione Play too aps ha recuperato bene un’area già pavimentata nel mezzo di un parco. A Spilamberto la situazione è diversa; dietro alla manutenzione di quelle aree sotto la quale ci sono garage privati ci sono complessità non risolte. Quella pavimentazione è deteriorata, ma solo davanti a un progetto di ripavimentazione fatto dai proprietari dei garage, come amministrazione noi potremo intervenire con un contributo. Nei giorni scorsi abbiamo contattato l’amministratore condominiale per capire la volontà dei privati".

m. ped.