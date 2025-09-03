Riqualificazione completata, riapre il nido "Civetta"

Nel giorno di riapertura dei nidi ha riaperto anche il nido "Civetta" di Mirandola. La struttura d’infanzia che accoglie 88 bambini e bambine è stato oggetto nei mesi scorsi di importanti interventi tesi a migliorarne l’accoglienza. Sono stati completati, infatti, interventi di riqualificazione esterna e il rifacimento dei pavimenti interni, a beneficio del benessere e della sicurezza dei più piccoli. Inoltre, sono state ritinteggiate tutte le pareti delle sezioni, del salone e delle aule, restituendo freschezza e luminosità agli ambienti educativi. L’intervento si inserisce nel piano di ammodernamento degli spazi per l’infanzia, avviato lo scorso anno con il rinnovamento dei servizi igienici. Per la giornata inaugurale il nido è stato raggiunto anche dalla sindaca Letizia Budri e dall’assessora Marina Marchi, che hanno fatto visita ai nuovi spazi della struttura, incontrando il personale educativo presente per l’avvio del nuovo anno. "L’amministrazione comunale – ha sottolineato Marchi - conferma il proprio impegno nel garantire ambienti accoglienti, funzionali e adeguati alla crescita armoniosa dei bambini, consapevole dell’importanza dei servizi educativi nella vita delle famiglie".

Al. Gr.