Riqualificazione del Palamolza. In arrivo un milione di euro per il padiglione A e l’esterno

Proseguono gli interventi per l’intera riqualificazione, interna ed esterna del PalaMolza, lo storico Palazzetto dello sport di Modena. È di pochi giorni fa la notizia che il rinnovamento del padiglione A e dell’area esterna è stato ammesso a finanziamento per un milione di euro dal ministero. "Dopo gli importanti investimenti degli scorsi anni che hanno consentito all’Amministrazione comunale di rinnovare una parte importante del palazzetto e di riconsegnarlo alla città e alle società sportive – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Giulio Guerzoni – ora possiamo avviare l’intervento conclusivo che interesserà in particolare il padiglione A del PalaMolza e l’area esterna, progetto risultato tra i 34 vincitori del bando sul territorio nazionale. Nei prossimi mesi gli uffici tecnici del settore procederanno alla stesura del progetto esecutivo, in modo da riuscire ad indire la gara per aggiudicare i lavori entro la fine del 2025". Di proprietà del Comune e attualmente affidato in gestione alla We Sport Modena ssd (la palestra di boxe alla Accademia pugilistica), il PalaMolza si trova in una zona ad alta vulnerabilità sociale e l’intervento, in linea con le finalità del bando, è volto sia a migliorare la fruibilità dell’impianto a livello agonistico sia a migliorare la vivibilità dell’area esterna, favorendo una frequentazione positiva della zona.

L’impianto, costituito da due padiglioni con un blocco di collegamento, è un importante luogo di aggregazione e attività sportiva per il territorio, a fianco del centro storico, e oltre a essere la sede dell’attività di diverse discipline sportive, funge da palestra per l’attività motoria di diversi istituti di istruzione superiore situati nelle adiacenze. Nel fine settimana viene utilizzato, inoltre, per le partite di campionato della squadra di pallamano e per eventi sportivi ed extra sportivi rivolti alla città. Il padiglione A, in particolare, è settimanalmente frequentato da circa 350 atleti, cui si sommano circa 500 ragazzi delle scuole superiori. Il progetto di fattibilità tecnico-economica recentemente approvato dalla Giunta comunale, del valore di 1 milione 150 mila euro (di cui 1 milione richiesto a finanziamento attraverso la partecipazione al bando e 150 mila euro a carico dell’Amministrazione comunale), prevede interventi di riqualificazione ed efficientamento del padiglione A, di risanamento della copertura e di miglioramento delle condizioni di benessere e accessibilità dell’impianto sportivo, oltre alla messa in sicurezza dell’area.

In particolare, nell’ambito della riqualificazione e dell’efficientamento del padiglione A, il progetto prevede il rifacimento della pista da hockey regolamentare, adeguata alla normativa Coni e Fisr (Federazione italiana sport rotellistici) per la pratica dell’hockey a rotelle, il pattinaggio artistico, ma anche le attività di boxe, pesistica e sollevamento pesi. La nuova pista, di forma rettangolare, sarà pavimentata in legno massello flottante e rispetterà le dimensioni standard minime previste; prevederà una maggiore area libera perimetrale e garantirà una fascia di rispetto in corrispondenza della tribuna.

Sarà inoltre installata una balaustra regolamentare compatibile con il pattinaggio artistico, dotata di due cancelletti per gli atleti delle squadre.