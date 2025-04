Riqualificazione del turismo e investimenti forestali. Bandi da due milioni di euro

Sono in corso gli appuntamenti con il GAL Antico Frignano e Lapam Confartigianato Imprese di Modena per la presentazione di due bandi da poco aperti: uno destinato alle imprese turistiche ricettive ed uno per le imprese della filiera forestale, per complessivi 2 milioni e mezzo di euro di quote contributive.

Per la zona dell’Appennino Modenese l’incontro si terrà martedì 29 aprile dalle ore 14.30 presso il Centro culturale Bortolotti a Fanano. Interverranno Elvira Mirabella Direttore del GAL, Brian Chiossi Ufficio Credito e Finanza Agevolata Lapam, Margherita Tomei, Referente Bandi GAL Lapam. Alla presidenza del Gal è stato eletto di recente Adelfo Magnavacchi. L’evento è aperto a tutti.

Il primo bando contribuirà al recupero, qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive che finanzierà in conto capitale fino al 60 per cento dei progetti di investimento per la riqualificazione e la diversificazione delle strutture ricettive di ogni ordine e tipologia con risorse pari a 1.745.660,00 euro. Il secondo bando di qualificazione della filiera forestale sosterrà invece gli investimenti delle imprese operanti nel settore forestale nell’ottica di supportare con contributi fino al 60 per cento l’innovazione tecnologica, per 729.298,00 euro.

g.p.