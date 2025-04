Cominciano lunedì i lavori di riqualificazione della rete fognaria in viale Matteotti. E’ prevista la sostituzione di circa 300 metri di condotta tra viale San Francesco e via De Amicis, ma durante i lavori verranno anche ricollegati tutti gli allacciamenti fognari esistenti e rinnovate le caditoie per il recupero delle acque piovane, oltre che gli allacciamenti dell’acquedotto, così da garantire un servizio ancora più efficiente ai cittadini. I lavori dureranno circa tre mesi e comportano, da parte di Hera, un investimento complessivo di circa 300mila euro.